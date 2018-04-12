В День космонавтики президент РФ Владимир Путин побывал на ВДНХ. Глава государства осмотрел обновленный павильон Космос, в котором создан центр Космонавтика и авиация.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин побывал на ВДНХ. Глава государства осмотрел обновленный павильон "Космос", в котором создан центр "Космонавтика и авиация".Путину показали экспонаты выставки: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", макеты орбитального комплекса "Мир", грузового корабля "Прогресс" и орбитального самолета МАКС.В отремонтированном павильоне разместили музей, образовательно-научный кластер для детей и молодежи, зоны отдыха и семейного досуга.В ходе осмотра павильона Путин сообщил, что испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, на космодроме Восточный для этого создадут специальный стартовый комплекс. Президент отметил, что создавать ракету и площадку для ее запуска следует параллельно, чтобы они появились одновременно.Глава государства также заявил, что РФ не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере."У нас там ведь партнеры и по Луне, и по изучению Марса — Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз”, — пояснил президент.У России есть и технологии, и желание, и финансовые возможности, которые позволят реализовать все эти планы, добавил он.Разработка российской сверхтяжелой ракеты уже началась, сообщает РИА Новости. К ноябрю 2019 года планируется создать эскиз. Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. Планируется, что при помощи ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру.