Генеральная прокуратура России направила Германии запрос на выдачу ключевого фигуранта кокаинового дела Андрея Ковальчука.

Генеральная прокуратура России направила Германии запрос на выдачу ключевого фигуранта "кокаинового дела" Андрея Ковальчука.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.В Германии россиянин Андрей Ковальчук арестован немецкой полицией по запросу Москвы и будет находиться под стражей до того момента, как местная Фемида решит его экстрадировать в Россию.На родине его обвиняют в организации контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в Россию. В декабре 2017 года сотрудники ФСБ задержали в Москве троих россиян, Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, у которых изъяли более 362 килограммов кокаина.Сам Ковальчук категорически отрицает свою вину и считает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб.