Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА), входящего в состав госкорпорации Росатом) и Института космических исследований (ИКИ) РАН разрабатывает новую модификацию аппаратуры для изучения космических объектах. Техника предназначена, в частности, для исследований грунта небесных тел.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА), входящего в состав госкорпорации "Росатом") и Института космических исследований (ИКИ) РАН разрабатывает новую модификацию аппаратуры для изучения космических объектах. Техника предназначена, в частности, для исследований грунта небесных тел.Как рассказали во ВНИИА, эта научная разработка позволит "определятьваловый элементный состав основных породообразующих элементов". Аппаратура,отметили специалисты, может использоваться во время посадочных миссий на Марс, Луну,Венеру. "Для разработки аппаратуры нового поколения предполагаетсяиспользовать уникальный метод меченых нейтронов. В настоящее время уже проходятсовместные эксперименты", – сообщили разработчики.Напомним, в 2012 года американский марсоход Curiosity совершилпосадку на поверхности Красной планеты. На его борту, в том числе был установленимпульсный нейтронный генератором ИНГ-10К (разработка ВНИИА – Прим. ред.),входящий в состав аппаратуры ДАН (динамическое альбедо нейтронов) разработкиИКИ РАН. ИНГ-10К успешно приступил к работе через несколько дней после того,как оказался на поверхности Марса.Аппаратура ДАН представляет собой активный регистраторнейтронов, измеряющий вторичное нейтронное излучение от поверхности небесноготела, возникающее при облучении поверхности потоком нейтронов от генератораразработки ВНИИА. Основная задача аппаратуры ДАН, отмечает – определениеналичия водородосодержащих соединений (в том числе воды) в марсианскойповерхности. Для этого используются методы нейтронного каротажа, которыевпервые были применены в ходе космических экспериментов.Во ВНИИА особо отметили, что созданная российскими ученымитехника функционирует и сейчас, спустя более пяти лет с момента посадки на Краснуюпланету. "Блок импульсного нейтронного генератора в несколько раз превысилсвой изначально предсказанный временной ресурс – гарантийный срок работы наМарсе составлял один год, – рассказали специалисты. – При этом за все времяработы генератора не было зафиксировано ни одного критического отказа,влияющего на работоспособность самого генератора".За время марсианской миссии Curiosity преодолел уже около 19километров, в том числе пересек несколько крупных геологических районов, попутноизучив осадочные и эоловые отложения, идентифицировал ряд минералов. Такжемарсоход установил, что на ранней стадии эволюции внутри кратера Гейл некотороевремя существовало озеро, пригодное для зарождения и поддержания жизни.Благодаря прибору ДАН, удалось узнать, что сейчас подповерхностныйслой грунта в кратере Гейл очень сухой: среднее содержание воды составляетоколо 2,6% по массе, колеблясь от 0,5% до 4% вдоль трассы. Среднее содержаниехлора составляет около 1% и также меняется в несколько раз. Полученныесведения, как говорят ученые, могут помочь установить условия формирования днадревнего озера и его последующей эволюции.В состав модифицированной научной аппаратуры для изученияпланетарных грунтов специалисты намерены включить не только нейтронныедетекторы и импульсный нейтронный генератор, но и сцинтилляционныйгамма-детектор на основе кристалла бромида лантана. "Создаютсяквалификационные и летные образцы такой аппаратуры для совместногороссийско-европейского проекта ЭкзоМарс-2020", – пояснили в ИКИ. Согласноплану миссии, в ходе нее будет вестись поиск следов внеземной жизни, в томчисле благодаря бурению приповерхностной породы и взятию образцов грунта с глубиныдо двух метров, а также комплексные исследования поверхности и атмосферы.Отметим, что в числе направлений, по которым ИКИ и ВНИИА тесносотрудничают, является участие в российской лунной программе. Речь идет о созданиинаучной техники АДРОН для будущих посадочных миссий "Луна-25" и"Луна-27". В состав аппаратуры входит блок нейтронных игамма-детекторов и блок импульсного нейтронного генератора. Их разработканаследует опыт создания прибора ДАН. Основная цель этих полетов заключается в разведкеприполярных областей в окрестности южного полюса. Также ученые намерены изучитьминералогический, химический, изотопный состава лунного реголита, провестипоиск летучих соединений и водяного льда в приповерхностном слое грунта. Итогомработы на Луне должна стать систематизация полученных данных и подготовка освоенияспутника Земли в будущем.