Сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы среди юношей. В заключительном матче группового раунда турнира российские волейболисты одержали победу над сверстниками из команды Бельгии. Итоговый счет 3:0 (25:13, 25:22, 25:22).

Сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы среди юношей. В заключительном матче группового раунда турнира российские волейболисты одержали победу над сверстниками из команды Бельгии. Итоговый счет 3:0 (25:13, 25:22, 25:22).Отметим, что на проходящем в Словакии и Чехии континентальном первенстве россияне одержали четыре победы из пяти и успех в игре с бельгийцами позволил набрать российским волейболистам 12 очков и занять вторую строчку в таблице.Соперник России по полуфинальному поединку определится позже. Ранее еще одной командой, преодолевшей групповой этап стал единственный обидчик российских волейболистов – Италия.