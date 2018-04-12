В Краснодарском крае с 1 июня вступает в силу ряд
предписаний от руководства регионального главка МВД.
Контролировать исполнение новых правил будут комендантские патрули.
В Краснодарском крае с 1 июня вступает в силу ряд
предписаний от руководства регионального главка МВД.
Контролировать исполнение новых правил будут комендантские патрули.
Перечень состоит из
довольно странных правил. Так, полицейским запретили посещать "Макдоналдс" и
другие заведения общепита, улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять
супругам. Кроме того, кубанским правоохранителям запрещено наказывать детей, носить
короткие юбки, шорты и футболки с надписями на иностранном языке.
Снимок официального
предписания 12 апреля опубликовал Telegram-канал
"338". Сообщается, что специальные патрули будут проверять стражей порядка даже
"в ночное время по адресам расквартирования". Согласно документу, за выявленные
нарушения полицейским грозит увольнение. Примечательно, что запреты распространяются
и на находящихся в отпуске сотрудников.
Подтвердить
подлинность документа официально пока не удалось. Однако СМИ заподозрили, что
это фейк. Дело в том, что в подписи к указанию допущена ошибка в фамилии
начальника главка генерала Владимира Виневского.
Напомним,
в 2015 году российским полицейским запретили выезд за границу, за исключением
поездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазию и Южную Осетию. Распоряжение было
распространено негласно, а затем закреплено приказом.
Однако не все полицейские могут
похвастаться высокой моралью и соблюдением этических и
профессиональных норм. Как писали Dni.Ru, летом 2017 года в Москве задержали
сотрудницу правоохранительных органов по подозрению в занятии проституцией. В
ее сумочке кроме обычного "рабочего" набора путаны – интимный гель,
чулки, контрацептивы – было найдено служебное удостоверение старшего сержанта
МВД России по Саратовской области.