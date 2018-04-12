В Краснодарском крае с 1 июня вступает в силу ряд предписаний от руководства регионального главка МВД. Контролировать исполнение новых правил будут комендантские патрули.

В Краснодарском крае с 1 июня вступает в силу рядпредписаний от руководства регионального главка МВД.Контролировать исполнение новых правил будут комендантские патрули.Перечень состоит издовольно странных правил. Так, полицейским запретили посещать "Макдоналдс" идругие заведения общепита, улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменятьсупругам. Кроме того, кубанским правоохранителям запрещено наказывать детей, носитькороткие юбки, шорты и футболки с надписями на иностранном языке.Снимок официальногопредписания 12 апреля опубликовал Telegram-канал"338". Сообщается, что специальные патрули будут проверять стражей порядка даже"в ночное время по адресам расквартирования". Согласно документу, за выявленныенарушения полицейским грозит увольнение. Примечательно, что запреты распространяютсяи на находящихся в отпуске сотрудников.Подтвердитьподлинность документа официально пока не удалось. Однако СМИ заподозрили, чтоэто фейк. Дело в том, что в подписи к указанию допущена ошибка в фамилииначальника главка генерала Владимира Виневского.Напомним,в 2015 году российским полицейским запретили выезд за границу, за исключениемпоездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазию и Южную Осетию. Распоряжение былораспространено негласно, а затем закреплено приказом.Однако не все полицейские могутпохвастаться высокой моралью и соблюдением этических ипрофессиональных норм. Как писали Dni.Ru, летом 2017 года в Москве задержалисотрудницу правоохранительных органов по подозрению в занятии проституцией. Вее сумочке кроме обычного "рабочего" набора путаны – интимный гель,чулки, контрацептивы – было найдено служебное удостоверение старшего сержантаМВД России по Саратовской области.