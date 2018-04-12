Власти США грубо нарушили основополагающее правило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи с этим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.

Власти США грубо нарушили основополагающееправило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи сэтим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.В марте американская стороны решила выдворить 12 российских сотрудникови членов их семей. По словампресс-секретаря постпредства России при ООН ФедораСтржижовского, 11 апреля по запросу нашей страны был срочно созван комитет организациипо отношениям с государством пребывания. Россия тем самым дала понять, что не намерена терпеть неуважение своих граждан на территории другого государства.Стржижовский отметил, что"за последние годы условия стремительно ухудшаются", передаетКроме того, зарвавшиеся американскиевласти используют свое положение для оказания давления на неугодные имделегации. Такжепресс-секретарь сообщил, что действия США нарушают Соглашение о штаб-квартире ООН,заключенное между организацией и США в 1947 году.Напомним,ранее американские власти выслали из страны 60 российских дипломатов из-за делаСкрипаля. Среди них – сотрудники постпредства ООН в Нью-Йорке.Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся запоследние несколько дней международной обстановке. По его словам, онастановится все более хаотичной, что не может не вызывать беспокойство.Глава государствавыразил надежду, что "здравый смысл в конце концов возобладает".