Власти США грубо нарушили основополагающее
правило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи с
этим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.
Власти США грубо нарушили основополагающее
правило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи с
этим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.
В марте американская стороны решила выдворить 12 российских сотрудников
и членов их семей. По словам
пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора
Стржижовского, 11 апреля по запросу нашей страны был срочно созван комитет организации
по отношениям с государством пребывания.
Стржижовский отметил, что
"за последние годы условия стремительно ухудшаются", передаетКроме того, зарвавшиеся американские
власти используют свое положение для оказания давления на неугодные им
делегации.
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