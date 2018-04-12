Власти США грубо нарушили основополагающее правило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи с этим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.

Власти США грубо нарушили основополагающееправило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи сэтим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.В марте американская стороны решила выдворить 12 российских сотрудникови членов их семей. По словампресс-секретаря постпредства России при ООН ФедораСтржижовского, 11 апреля по запросу нашей страны был срочно созван комитет организациипо отношениям с государством пребывания.Стржижовский отметил, что"за последние годы условия стремительно ухудшаются", передаетКроме того, зарвавшиеся американскиевласти используют свое положение для оказания давления на неугодные имделегации.Материал дополняется