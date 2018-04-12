Элитное жилье в Москве подешевело за первый квартал 2018 года на 5%, говорится в сообщении компании Point Estate. Как отмечают аналитики, снижение стоимости произошло из-за выхода нового, более дешевого предложения.

Средний бюджет покупки в первом квартале составлял 75 миллионов рублей, на продажу квартиры предлагались в среднем за 86,5 миллиона рублей, апартаменты – за 64,9 миллиона.Самое дешевое элитное жилье предлагалось за 14,4 миллиона рублей. Стоимость самых дорогих предложений превышала 1 миллиард рублей.Самые дорогие квартиры продавались в районе Патриарших прудов, на втором месте по ценовым показателям – Золотая миля в Хамовниках.