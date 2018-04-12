Об этом сообщает РИА Новости. Совокупный ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100-110 тысяч рублей

Компания HeadHunter выяснила, что самыми высокооплачиваемыми в России специалистами оказались программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Об этом сообщает РИА Новости. Совокупный ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100-110 тысяч рублей, в Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, в регионах — около 60-70 тысяч. Среди высокооплачиваемых профессий также выделяются агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы — их уровень дохода в столице находится на уровне 70-80 тысяч рублей.