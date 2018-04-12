Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. Согласно новой версии сборная России опустилась на три строчки вниз и теперь занимает 66 позицию. Этот показатель является худшим в истории для российской национальной команды.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. Согласно новой версии сборная России опустилась на три строчки вниз и теперь занимает 66 позицию. Этот показатель является худшим в истории для российской национальной команды.
В 2018 году подопечные Станислава Черчесова провели два товарищеских матча: против Бразилии и Испании, в которых дважды уступили со счетом 0:3 и 1:3 соответственно.
Отметим, что лидерство мирового рейтинга продолжает удерживать сборная Германии. Следом за "бундестим" расположилась Бразилия, а в тройку лучших ворвалась команда Бельгии. "Красные дьяволы" обошли действующего чемпиона Европы Португалию, а также Аргентину.
1 (1). Германия – 1533 очка
2 (2). Бразилия – 1384
3 (5). Бельгия – 1346
4 (3). Португалия – 1306
5 (4). Аргентина – 1254
6 (8). Швейцария – 1179
7 (9). Франция – 1166
8 (6). Испания – 1162
9 (10). Чили – 1146
10 (6). Польша – 1118…
17 (22). Уругвай – 976…
46 (44). Египет – 636…
66 (63). Россия – 493…
70 (69). Саудовская Аравия — 445