Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. Согласно новой версии сборная России опустилась на три строчки вниз и теперь занимает 66 позицию. Этот показатель является худшим в истории для российской национальной команды.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. Согласно новой версии сборная России опустилась на три строчки вниз и теперь занимает 66 позицию. Этот показатель является худшим в истории для российской национальной команды.В 2018 году подопечные Станислава Черчесова провели два товарищеских матча: против Бразилии и Испании, в которых дважды уступили со счетом 0:3 и 1:3 соответственно.Отметим, что лидерство мирового рейтинга продолжает удерживать сборная Германии. Следом за "бундестим" расположилась Бразилия, а в тройку лучших ворвалась команда Бельгии. "Красные дьяволы" обошли действующего чемпиона Европы Португалию, а также Аргентину.1 (1). Германия – 1533 очка2 (2). Бразилия – 13843 (5). Бельгия – 13464 (3). Португалия – 13065 (4). Аргентина – 12546 (8). Швейцария – 11797 (9). Франция – 11668 (6). Испания – 11629 (10). Чили – 114610 (6). Польша – 1118…17 (22). Уругвай – 976…46 (44). Египет – 636…66 (63). Россия – 493…70 (69). Саудовская Аравия — 445