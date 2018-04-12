Сербия не пойдет на поводу у США и не откажется от дружбы с Россией. Об этом заявил представитель сербского парламента Милован Дрецун на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге.

Сербия непойдет на поводу у США и не откажется от дружбы с Россией. Об этом заявил представительсербского парламента Милован Дрецун на заседании советаПарламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге.США и страны НАТО усложняют политическую ситуацию на Балканах, чтобыпомешать сближению стран региона с Россией, отметил Милован Дрецун. "К сожалению, впоследнее время выросли трения в регионе, ситуация усложняется", – сказалсербский политик.Он процитировал бывшего госсекретаря США Джона Керри, который в2015 году на слушаниях в Сенате заявил, что, в контексте отношений Вашингтона иМосквы, Сербия, Косово, Черногория, Македония, Грузия, Молдавия, Приднестровьенаходятся на линии огня."Это не в интересах Сербии. Сербия не хочет быть налинии фронта с Россией. Сербия имеет стратегическое партнерство с Россией ихочет усилить это партнерство", – отметил Дрецун.Запад пытается как можно дальше дистанцироватьСербию от России, как можно сильнее поссорить Россию и Сербию и тем самыммаргинализовать присутствие России на Балканах.По словам Милована Дрецуна, Сербия является столпомстабильности на Балканах и ориентирована на укрепление добрососедских отношенийсо всеми государствами региона, готова сотрудничать со всеми странами, скоторыми разделяет общие идеалы мира и безопасности.Он обещал, что Сербия не будет вводить никаких санкцийпротив России и не пойдет на прекращение отношений между странами. В ответ наэти слова спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил сербов за столь принципиальнуюпозицию, сообщает ."Думаю, что нам со своей стороны нужно подумать оформах диалога с коллегами из Сербии, чтобы те вопросы, которые они поднимают,мы могли бы эффективно рассмотреть и в той части, где сочтем необходимым,поддержать позицию Сербии", – сказал глава Думы.Сербия хочет быть нейтральной и независимой страной в Европе. Наверное, всестраны, которые исходят из принципа невмешательства в дела других государств,поддерживают такое решение.Вячеслав Володин также поблагодарил наблюдателей от Парламентскойассамблеи ОДКБ за работу на президентских выборах 18 марта. По его словам, количествонаблюдателей было беспрецедентно высоким, что представляет собой примерконструктивного диалог стран – членов ОДКБ.Напомним,что власти Сербии не присоединились ни к каким мерам против России по делуСкрипаля. Об этом еще 28 марта заявил президент страны Александр Вучич в телефонномразговоре с Владимиром Путиным.