Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует лечить
заболевание при помощи космических
технологий. Специалисты хотят использовать метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС,
в клинической практике.
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует лечить
заболевание при помощи космических
технологий. Специалисты хотят использовать метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС,
в клинической практике.
В лаборатории института рассказали, что в основе лечения
лежит метод миостимуляции. Электроды накладываются на мышцы, которые
серьезно страдают в космических условиях. Ток заставляет их сокращаться
и расслабляться, что фактически заменяет тренировку.
В настоящее время ученые разрабатывают методику использования
низкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентам
с хронической сердечной недостаточностью, передает . В дальнейшем ее планируют
применять и для других категорий пациентов. Например, протестированная
на орбите Земли методика поможет
старикам. Важно, что она абсолютно безопасна и комфортна для больных.
Новый
метод пройдет проверку в клинике кардиологии Первого МГМУ имени Сеченова. Исследования
завершатся в конце мая.
Ранее специалисты
из Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными
душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. К потрясениям, которые могут негативно повлиять
на здоровье сердца, исследователи отнесли эмоциональное, физическое или
сексуальное насилие, издевательства со стороны сверстников, злоупотребление
родителей алкоголем или наркотиками, а также распад семьи.