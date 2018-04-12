Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует лечить заболевание при помощи космических технологий. Специалисты хотят использовать метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС, в клинической практике.

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует лечитьзаболевание при помощи космическихтехнологий. Специалисты хотят использовать метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС,в клинической практике.В лаборатории института рассказали, что в основе лечениялежит метод миостимуляции. Электроды накладываются на мышцы, которыесерьезно страдают в космических условиях. Ток заставляет их сокращатьсяи расслабляться, что фактически заменяет тренировку.В настоящее время ученые разрабатывают методику использованиянизкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентамс хронической сердечной недостаточностью, передает . В дальнейшем ее планируютприменять и для других категорий пациентов. Например, протестированнаяна орбите Земли методика поможетстарикам. Важно, что она абсолютно безопасна и комфортна для больных.Новыйметод пройдет проверку в клинике кардиологии Первого МГМУ имени Сеченова. Исследованиязавершатся в конце мая.Ранее специалистыиз Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесеннымидушевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. К потрясениям, которые могут негативно повлиятьна здоровье сердца, исследователи отнесли эмоциональное, физическое илисексуальное насилие, издевательства со стороны сверстников, злоупотреблениеродителей алкоголем или наркотиками, а также распад семьи.