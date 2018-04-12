Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.Что известно на 12:001. В целом ситуация вокруг сирийского кризиса все еще неопределенная. Вчера Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом предложил Москве остановить гонку вооружений. Однако позже появилась информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг.2. Британский премьер Тереза Мэй сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии, пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Дума. Позже СМИ сообщили, что Мэй отправила подлодки на расстояние удара по Сирии.3. Россия продолжает достаточно сдержанно реагировать на выпады западных лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва "не является участником твиттер-дипломатии".4. В сирийской Думе начала работать российская военная полиция. Она станет "гарантом соблюдения правопорядка".5. Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Британии провальную военную компанию в Ираке, комментируя приказ Терезы Мэй направить подлодки на расстояние удара по Сирии.