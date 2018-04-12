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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-skoda-predstavit-v-kitae-dostupnyj-krossover.html" target="_blank">Skoda представит в Китае доступный кроссовер</a> - На автосалоне в Пекине, который открывается в конце апреля, Skoda готовится представить новый дешевый кроссовер, фото которого уже попали в Сеть.