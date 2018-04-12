Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Юлия подозревает своего жениха Степана Викеева в причастности к их отравлению.
После инцидента мужчина не выходил с ней на связь.
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Юлия подозревает своего жениха Степана Викеева в причастности к их отравлению.
После инцидента мужчина не выходил с ней на связь.
Влюбленные прожили вместе два года до того, как Юлия улетела
в Великобританию. Она опасается, что больше никогда его не увидит.
Двоюродная сестра Юлии Виктория
рассказала о взаимоотношениях девушки со Степаном и влиянии
на них матери жениха – Татьяны, передает Якобы, женщина имела связи со службами российской
разведки и была против помолвки ее сына с "дочерью предателя".
Юлия предполагает, что Степан мог использовать связи
со спецслужбами в атаке на на них с отцом 4 марта, сообщает
К тому же, очень странно, что
избранник загадочным образом исчез из ее жизни после отравления.
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