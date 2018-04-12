Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия подозревает своего жениха Степана Викеева в причастности к их отравлению. После инцидента мужчина не выходил с ней на связь.

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея СкрипаляЮлия подозревает своего жениха Степана Викеева в причастности к их отравлению.После инцидента мужчина не выходил с ней на связь.Влюбленные прожили вместе два года до того, как Юлия улетелав Великобританию. Она опасается, что больше никогда его не увидит.Двоюродная сестра Юлии Викториярассказала о взаимоотношениях девушки со Степаном и влияниина них матери жениха – Татьяны, передает Якобы, женщина имела связи со службами российскойразведки и была против помолвки ее сына с "дочерью предателя".Юлия предполагает, что Степан мог использовать связисо спецслужбами в атаке на на них с отцом 4 марта, сообщаетК тому же, очень странно, чтоизбранник загадочным образом исчез из ее жизни после отравления.Материал дополняется