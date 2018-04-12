Пара в предвкушении первой брачной ночи. Она обещает быть горячей.

Пара в предвкушении первой брачной ночи. Она обещает быть горячей.Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Гогоне Солнцев стал законным мужем 72-летней бизнесвуман Екатерины Терешкович. С густоподведенными глазами, припудренными щеками и свежей завивкой на голове Солнцев выглядел сногсшибательно. Правда, со спины он был похож на невесту. Что же касается самой молодой, которая была уже немолода, то для торжественной церемонии она выбрала расшитое голубыми цветами дизайнерское платье и голубые же эффектные сапожки."Горько, горько!", – кричали гости, а Гоген и Катя все целовались и целовались. И все поняли, что если счастье если и существует, то выглядит оно именно так. А всем тем, кто не верит в искренность их отношений и чувств, Солнцев отвечает: "Честно говоря, я благодарен (людям – Прим. ред.) за что они ставят под сомнение наш брак с Катериной. Я даже не буду расписывать свои мысли по этому поводу, понимая что среди людей мало понимающих и принимающих. Но я уверен, что каждый из Вас, мои дорогие, тоже заслуживает счастья как и мы. И я желаю Вам его от всей души!".Молодожены ждут первой брачной ночи. Ведь 72-летнняя старушка в постели – та еще куртизанка! Она знает такие позы, что, кажется, Камасутру писалась с нее. К тому же Катя не сильно младше времени написания этой книги по сексуальным техникам. Избранница Солнцева – ненасытная, страстная, горячая пенсионерка, готовая отдать всю себя любимому молодому мужчине. А уж как стонет она, сгорая от желания!Например, когда Солнцев и его великовозрастная невеста уехали в романтическое путешествие в Доминикану, их соседи лишились сна – от любовных криков ненасытной любовницы главного фрика "Дома-2". Отдыхавшие там туристы позже рассказали Dni.Ru: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу поменьше издавать похабных любовных стонов по ночам он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".