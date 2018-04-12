Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выступила с новым заявлением, которое опубликовала полиция Скотланд-Ярда. После выписки из больницы девушка рассказала, что все еще страдает от последствия отравления, а также отказалась от контактов с российской стороной.

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выступила с новым заявлением, которое опубликовала полиция Скотланд-Ярда. После выписки из больницы девушка рассказала, что все еще страдает от последствия отравления, а также отказалась от контактов с российской стороной.Скрипаль тепло отозвалась о персонале больницы в Солбсери, где в данный момент еще остается ее отец. "Я оставила отца на попечении больницы, и он все еще серьёзно болен. Я тоже всё ещё страдаю от последствий нервного паралитика, применённого против нас",– говорит девушка о своем состоянии.В заявлении на сайте полиции Лондона говорится, что Юлия знает о предложении помощи, поступившем от российского посольства. "У меня есть контакты российского консульства, которое любезно предоставило мне свою помощь. В данный момент я в их услугах пока не нуждаюсь, но если я передумаю, то с ними свяжусь", – приводятся слова Юлии Скрипаль.Также девушка поведала, что в ее распоряжении специально подготовленные полицейские, которые помогают ей и объясняют тонкости следствия. Женщина чувствует себя в целом лучше, ощущает себя в безопасности, у нее есть связь с родными и друзьями. Юлия Скрипаль также заявила, что хотела бы дать подробное интервью СМИ, но пока не может: у нее недостаточно сил. От общения с прессой она пока отказалась.Кроме того, пережившая отравления дочь двойного агента отказалась общаться с двоюродной сестрой Викторией. Она поблагодарила Викторию за беспокойство, но попросила не приезжать и не пытаться связаться с нею. "Ее мнения и утверждения – не мои и не моего отца", – отметила Юлия, давая понять двоюродной сестре, чтобы та не говорила от ее имени.Информация дополняется.