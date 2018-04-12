Злоумышленник представил в банк поддельный паспорт, а также справку о доходах от несуществующей организации для получения кредита в размере 700 тысяч рублей...

Оперативники ОМВД России по Пресненскому району задержали 55-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из банков. Он рассказал, что в их офис обратился мужчина. Клиент предъявил документы, на основании которых написал заявление на получение кредита в размере 700 тысяч рублей.При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина представил в банк поддельный паспорт, а также справку о доходах от несуществующей организации.Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61