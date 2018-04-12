Сотрудники ГИБДД для учащихся Колледжа полиции проводят экскурсии по зданию Управления.

Сотрудники ГИБДД для учащихся Колледжа полиции проводят экскурсии по зданию Управления.По традиции путешествие начинается с экспозиции, посвященной спортивным достижениям сотрудников Госавтоинспекции города Москвы, где представлены награды спортсменов, проходящих службу в ГИБДД, а также ветеранов.В учебном классе автошколы, которая была открыта для совершенствования профессиональных навыков дорожных полицейских, госавтоинспекторы знакомят ребят с устройством служебного автотранспорта и рассказывают о некоторых тонкостях вождения автомобиля.Особое место в Управлении занимает класс истории, где представлены уникальные экспонаты, начиная с 1936 года, когда была основана дорожная полиция. Здесь бережно хранятся вещи сотрудников, представляющие историческую ценность, образцы оружия времен Великой Отечественной войны, первые водительские удостоверения, в том числе разрешения на право управления велосипедом.Участники мероприятия посещают ситуационный центр. Сюда передается информация с более двухсот тысяч видеокамер, происходит фото- и видеофиксация нарушения Правил дорожного движения. Также кадеты получили возможность с помощью камер видеонаблюдения «пройти» по территории колледжа в режиме онлайн.Многие из ребят заинтересовались деятельностью дорожной полиции и изъявили желание в дальнейшем прийти сюда на службу.