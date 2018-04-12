Иммунная система работает на благо человека днём и ночью, выполняя невероятно важную работу по защите организма от набегов патогенов и развития многих заболеваний. Но порой она выполняет работу чересчур усердно. Чем это оборачивается, хорошо знают люди с пищевой аллергией. Американские учёные нашли способ слегка ослабить хватку иммунной системы. Текст

Иммунная система работает на благо человека днём и ночью, выполняя невероятно важную работу по защите организма от набегов патогенов и развития многих заболеваний. Но порой она может выполнять свою работу чересчур усердно. Люди с пищевой аллергией, например, хорошо знакомы с последствиями такого "трудоголизма".Изучая эту проблему, специалисты Мичиганского университета нашли способ "переучить" иммунную систему и заставить её игнорировать некоторые аллергены. Помог им в этом разработанный исследователями назальный спрей с вакциной от аллергии на арахис. Результаты экспериментов, проведённые на мышах, уже показали многообещающие результаты.По существу, работа иммунной системы заключается в выявлении угрозы для организма и борьбе с ней. Впрочем, и ей свойственно ошибаться: она не всегда выбирает правильные цели (а в случае с раковыми клетками не всегда их распознаёт).Так, у некоторых людей из-за сбитого прицела иммунная система слишком остро реагирует на белки орехов, молочных продуктов, пчелиного яда, латекса или определённых лекарств. В результате начинается аллергическая реакция, которая в самых крайних случаях может закончиться смертельным исходом."На сегодняшний день единственный способ борьбы с пищевой аллергией, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, — избегать употребления в пищу продуктов, вызывающих аллергию, или же подавлять аллергические реакции после того, как они уже начались", — говорит ведущий автор исследования Джессика Оконек (Jessica O'Konek).Специалисты считают, что в случае пищевой аллергии также может помочь иммунотерапия, направленная на изменение реакции иммунной системы при помощи терапевтической вакцины.Слово "вакцина" может слегка запутать тех, кто хорошо знаком с действием прививок от различных заболеваний. В некотором смысле разработка вакцины от аллергии требует иного подхода.Поясним. В случае с вакциной от заболеваний задача состоит в обучении иммунной системы распознавать "захватчиков" и более эффективно защищать организм при следующей возможной встрече с ними. Вакцина против аллергенов действует иначе: она учит иммунную систему игнорировать безвредные белки.Американские учёные разработали экспериментальную вакцину, которая направляет иммунную систему на борьбу с более опасной мишенью, чем аллерген.Вакцина, доставляемая в организм при помощи назального спрея, состоит из белков арахиса, смешанных с наноэмульсией. Состав последней — высокоочищенное соевое масло, вода и другие компоненты.Другие работы показали, что наноэмульсия вызывает сильную иммунную реакцию, направленную на борьбу с инфекцией. Тогда учёные выяснили, что иммунная система уделяет первостепенное внимание ей, а не аллергенам. В итоге они решили, что достаточная доза наноэмульсии поможет иммунной системе запомнить, что арахис не опасен для организма.Несмотря на то, что наноэмульсия вызывает иммунную реакцию, сама по себе она безвредна и не содержит никаких белков сои (то есть аллергической реакции на этот продукт не последует).Чтобы проверить изобретение, учёные давали чувствительным к арахису мышам либо вакцину, либо плацебо. Каждому животному давали три дозы в течение двух месяцев, а спустя две недели после последней вакцинации подвергали воздействию арахиса.Изучая симптомы и иммунные реакции мышей, исследователи заметили, что вакцинированная группа грызунов не демонстрировала ряда симптомов: от лёгкого зуда и раздражённых глаз до более серьёзных последствий."Мы меняет реакцию иммунных клеток на воздействие аллергенов. Наша вакцина не только подавляет реакцию, но и предотвращает активацию клеток, которые инициируют аллергические реакции", — говорит Оконек.По её словам, вакцина может стать потенциальной терапией для аллергии.Пока авторы работы не знают, как долго действует такая защита, так что следующая цель – ответить на этот вопрос. Если вакцина окажется эффективной, учёные будут готовы провести клинические испытания разработки.Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.К слову, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о пищевых добавках для беременных, которые снижают риск развития детской аллергии и экземы. Также специалисты находили особые антитела, останавливающие аллергию до её проявления. А если уж человек твёрдо решил избегать аллергенов, то в этом ему поможет новый детектор, который предупредит пользователя о смертельной опасности.О новых способах борьбы с аллергией, а также о других интересных исследованиях в этой области читайте в нашей специальной рубрике.