Соединенные Штаты создают России проблемы, чтобы поставить под вопрос ее существование в будущем. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова кандидата на пост госсекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который объявил о намерении снабжать оружием смелых парней в Грузии и на Украине.

Соединенные Штаты создают России проблемы, чтобы поставить под вопросее существование в будущем. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы помеждународным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова кандидата на постгоссекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который объявил онамерении снабжать оружием "смелых парней в Грузии и на Украине"."США продолжают профилактировать Российскую Федерацию исоздавать ей максимально большие сложности в социально-экономическомразвитии", – сказал парламентарий. По его словам, это нужно, чтобыподорвать военные возможности Москвы, ее ядерный потенциал, а также, в конечномитоге, поставить под вопрос само существование России.Депутат полагает, что выпады в адрес нашей страны нужно дляоправдания чрезмерно раздутых финансовых аппетитов американскогооборонно-промышленного комплекса. "Поэтому здесь и реальная борьба сРоссийской Федерацией, и возможность получить новые субсидии для ВПК, закоторым стоят интересы крупнейших транснациональных корпораций", -цитирует Новикова РИА Новости.Напомним, во время рассмотрения кандидатуры Помпео надолжность госсекретаря в Сенате он заявил, что время "мягкой политик"в отношении Москвы прошло. По его словам, Вашингтон располагает рядом мер, втом числе вооружение противников России. "США вооружат смелых молодых людей,которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии", -заявил Помпео.За последний месяц отношения России и США резко обострились.Американцы выслали из страны несколько десятков российских дипломатов в знаксолидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУСергея Скрипаля. А на прошлой неделе против 38 российских физических и юридическихлиц были введены экономические санкции. Это привело к ослаблению рубля изначительным потерям для крупного отечественного бизнеса.Также до предела накалилась обстановка вокруг Сирии.Вашингтон и его союзники продолжают готовить удар по арабской республике.Москва объявила, что оставляет за собой право сбивать ракеты американскойкоалиции, а также носители, с которых они будут запущены.