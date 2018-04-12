Соединенные Штаты создают России проблемы, чтобы поставить под вопрос
ее существование в будущем. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по
международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова кандидата на пост
госсекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который объявил о
намерении снабжать оружием смелых парней в Грузии и на Украине.
Соединенные Штаты создают России проблемы, чтобы поставить под вопрос
ее существование в будущем. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по
международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова кандидата на пост
госсекретаря США и бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который объявил о
намерении снабжать оружием "смелых парней в Грузии и на Украине".
"США продолжают профилактировать Российскую Федерацию и
создавать ей максимально большие сложности в социально-экономическом
развитии", – сказал парламентарий. По его словам, это нужно, чтобы
подорвать военные возможности Москвы, ее ядерный потенциал, а также, в конечном
итоге, поставить под вопрос само существование России.
Депутат полагает, что выпады в адрес нашей страны нужно для
оправдания чрезмерно раздутых финансовых аппетитов американского
оборонно-промышленного комплекса. "Поэтому здесь и реальная борьба с
Российской Федерацией, и возможность получить новые субсидии для ВПК, за
которым стоят интересы крупнейших транснациональных корпораций", -
цитирует Новикова РИА Новости.
Напомним, во время рассмотрения кандидатуры Помпео на
должность госсекретаря в Сенате он заявил, что время "мягкой политик"
в отношении Москвы прошло. По его словам, Вашингтон располагает рядом мер, в
том числе вооружение противников России. "США вооружат смелых молодых людей,
которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии", -
заявил Помпео.
За последний месяц отношения России и США резко обострились.
Американцы выслали из страны несколько десятков российских дипломатов в знак
солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля. А на прошлой неделе против 38 российских физических и юридических
лиц были введены экономические санкции. Это привело к ослаблению рубля и
значительным потерям для крупного отечественного бизнеса.
Также до предела накалилась обстановка вокруг Сирии.
Вашингтон и его союзники продолжают готовить удар по арабской республике.
Москва объявила, что оставляет за собой право сбивать ракеты американской
коалиции, а также носители, с которых они будут запущены.