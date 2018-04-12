В Вашингтоне назвали Сирию несостоявшимся
государством (failed state). С таким резким заявлением выступил кандидат на пост главы
Государственного департамента, бывший директор ЦРУ Майк Помпео.
В Вашингтоне назвали Сирию "несостоявшимся"
государством" (failed state). С таким резким заявлением выступил кандидат на пост главы
Государственного департамента, бывший директор ЦРУ Майк Помпео.
"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой
растущую угрозу правам человека, национальной безопасности (США) и региональной
стабильности, и оно заслуживает всё более жёсткого ответа", – приводит его
слова влиятельная газета The Washington Post. Об этом сообщает .
Современная государственность Сирии насчитывает не многим
более 70 лет. Независимость от Франции арабская республика получила в 1941
году. Однако вооруженные силы Четвертой республики были выведены из Сирии лишь после
окончания Второй мировой войны – в 1946 году. Да и то при поддержке СССР, тогда как США пытались противодействовать такому развитию событий.
В 1963 году к власти в стране пришла Партия арабского
социалистического возрождения (Баас), которая правит республикой и поныне. В
1971 году президентом Сирии стал Хафез Асад – отец Башара Асада.
С 2011 года в Сирии идет кровопролитная гражданская война, в
которой замешаны политические, социальные и этноконфессиональные факторы. По мнению
экспертов, одной из причин противостояния является антагонизм между
последователями разных ветвей ислама – шиитами и алавитами с одной стороны и
суннитами – с другой.
За прошедшие семь лет население республики сократилось с
почти 23 до 17 миллионов человек. Многие погибли от боевых действий, другие -
от разразившейся гуманитарной катастрофы, третьи бежали в сопредельные страны и
стали беженцами.
Последние несколько дней ситуация вокруг арабской
республики резко обострилась. США и их союзники продолжают готовиться к
нанесению удара по Сирии, однако конкретных дат пока не называется. Американцы
стянули в Восточное Средиземноморье крупную морскую группировку, включая
ракетные эсминцы Donald Cook и Porter, а из порта приписки в Норфолке вышла
авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".
Вашингтон собирается бомбить Сирию из-за якобы применения
правительственными вооруженными силами химического оружия против боевиков в
городе Дума, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность за
случившееся и на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскому
режиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке –
ложь.