В Вашингтоне назвали Сирию несостоявшимся государством (failed state). С таким резким заявлением выступил кандидат на пост главы Государственного департамента, бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

В Вашингтоне назвали Сирию "несостоявшимся"государством" (failed state). С таким резким заявлением выступил кандидат на пост главыГосударственного департамента, бывший директор ЦРУ Майк Помпео."Несостоявшееся государство Сирия представляет собойрастущую угрозу правам человека, национальной безопасности (США) и региональнойстабильности, и оно заслуживает всё более жёсткого ответа", – приводит егослова влиятельная газета The Washington Post. Об этом сообщает .Современная государственность Сирии насчитывает не многимболее 70 лет. Независимость от Франции арабская республика получила в 1941году. Однако вооруженные силы Четвертой республики были выведены из Сирии лишь послеокончания Второй мировой войны – в 1946 году. Да и то при поддержке СССР, тогда как США пытались противодействовать такому развитию событий.В 1963 году к власти в стране пришла Партия арабскогосоциалистического возрождения (Баас), которая правит республикой и поныне. В1971 году президентом Сирии стал Хафез Асад – отец Башара Асада.С 2011 года в Сирии идет кровопролитная гражданская война, вкоторой замешаны политические, социальные и этноконфессиональные факторы. По мнениюэкспертов, одной из причин противостояния является антагонизм междупоследователями разных ветвей ислама – шиитами и алавитами с одной стороны исуннитами – с другой.За прошедшие семь лет население республики сократилось спочти 23 до 17 миллионов человек. Многие погибли от боевых действий, другие -от разразившейся гуманитарной катастрофы, третьи бежали в сопредельные страны истали беженцами.Последние несколько дней ситуация вокруг арабскойреспублики резко обострилась. США и их союзники продолжают готовиться кнанесению удара по Сирии, однако конкретных дат пока не называется. Американцыстянули в Восточное Средиземноморье крупную морскую группировку, включаяракетные эсминцы Donald Cook и Porter, а из порта приписки в Норфолке вышлаавианосная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".Вашингтон собирается бомбить Сирию из-за якобы примененияправительственными вооруженными силами химического оружия против боевиков вгороде Дума, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность заслучившееся и на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскомурежиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке –ложь.