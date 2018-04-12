Начался прием заявок на соискание российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования Мультимир, который продлится до 15 мая 2018 года включительно.

Начался прием заявок на соискание российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования "Мультимир", который продлится до 15 мая 2018 года включительно.В 16 номинациях победителям будут вручены награды – среди них лучшие полнометражные анимационные фильмы и сериалы, самые интересные образы героев и песни из мультфильмов, качество графики и актерской работы.Лучших будет определять профессиональное жюри, в которое вошли известные журналисты, эксперты в области анимации, общественные деятели и представители индустрии детских товаров.Девять номинаций будут определены по результатам интернет-голосования, которое пройдет на сайте multimir.tv с 16 по 29 мая 2018 года.Жюри также выберет лучшие товары, созданные по анимационным лицензиям в категориях "Игрушка", "Товары народного потребления", "Продовольственные товары" и "Печатная продукция".На соискание премии принимаются анимационные фильмы и сериалы российского и зарубежного производства, переведенные на русский язык и вышедшие в кинопрокат или эфир в период с 1 января 2017 по 30 марта 2018 года, а также товары, созданные по российским анимационным лицензиям.Выдвигать на номинации мультипликационные фильмы и товары могут как анимационные студии, так и лицензионные агентства.Имена лауреатов будут объявлены 30 июня в 75-м павильоне ВДНХ, в день открытия фестиваля анимации и детских развлечений "Мультимир".