На территории области 10 апреля автопроисшествий с пострадавшими не зарегистрировано, 11 апреля зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек травмированы.

На территории Владимирской области 10-11 апреля зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 5 человек травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Фрунзенский районПо предварительной информации, 11.04.2018 г. в 10:50 в г.Владимир на Суздальском проспекте напротив дома 24 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, 1936 г.р., который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом руки – доставлен в БСП г. Владимира.2.Муромский районПо предварительной информации, 11.04.2018 г. в 16:00 в г. Муром на проезде Куйбышева у дома 4-а водитель автомобиля Шанси, 1981 г.р., при выезде на главную дорогу совершил наезд на двух пешеходов, которые обходили стоящий автомобиль. В результате ДТП пешеход, 1950 г.р., с диагнозом: обширная скальпированная рана правого бедра, голени, перелом правой и левой лодыжек, травматический шок, госпитализирован в реанимацию ЦГБ г. Мурома; пешеход, 1961 г.р, с диагнозом: ушиб правого коленного сустава, правого плеча – амбулаторно.3.Ковровский районПо предварительной информации, 11.04.2018 г. в 17:59 в г. Ковров на улице Чкалова у дома 9 водитель автомобиля ВАЗ – 21214, 1972 г.р., при повороте налево совершил наезд на пешехода, 1951 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб и ссадина волосистой части головы – амбулаторно.4.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 11.04.2018 г. в 23:25 в г. Гусь-Хрустальный на улице Прудинская у дома 3 водитель автомобиля Doninvest-Kondor, 1998 г.р., выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонное основание металлического забора. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: ЧМТ, УГМ – госпитализирован.