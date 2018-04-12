93-летний сын знаменитого британского писателя Джона Толкина Кристофер выпустит книгу о Средиземье, основанную на черновиках отца. Над произведением Падение Гондолина автор Властелина колец начал работать в 1917 году. Книга должна выйти в августе.

93-летний сын знаменитого британского писателя Джона Толкина Кристофер выпустит книгу о Средиземье, основанную на черновиках отца. Над произведением "Падение Гондолина" автор "Властелина колец" начал работать в 1917 году. Книга должна выйти в августе, сообщает британская телерадиокомпания BBC."Падение Гондолина" – первая история о Средиземье. Книга рассказывает о захвате эльфийского города Гондолин лордом Морготом.Это не первая книга Кристофера Толкина, написанная на основе черновиков отца. В 2017 году вышла работа о мире Средиземья "Берен и Лютиэн". Поклонники писателя были удвилены новостью о выходе его новой работы, так как после издания предыдущей книги автор покинул компанию Tolkien Estate, которая владеет правами на книги Толкина-старшего.Ранее сообщалось, что студия Amazon снимет сериал по "Властелину колец". Стоимость съемки пяти сезонов составит один миллиард долларов.