26 апреля телеканал Дождь отметит свой восьмой день рождения в клубе Adrenaline Stadium и, по традиции, приглашает на праздничную вечеринку всех своих подписчиков. В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты – культовые российские группы ДДТ и Каста.

26 апреля телеканал "Дождь" отметит свой восьмой день рождения в клубе Adrenaline Stadium и, по традиции, приглашает на праздничную вечеринку всех своих подписчиков. В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты – культовые российские группы "ДДТ" и "Каста".Одна из самых популярнейших рэп-команд "Каста" в прошлом году выпустила релиз "Четырехглавый орет", который музыкальные критики единодушно признали альбомом года. 26 апреля музыканты исполнят материал с этой мегауспешной пластинки, а также свои самые известные рэп-боевики. Группа "ДДТ" во главе с Юрием Шевчуком, которая недавно презентовала свой новый клип на песню "Любовь не пропала" в эфире телеканала "Дождь", так же готовит эксклюзивный сет-лист для предстоящего праздника."Дождь" говорит "спасибо" своим подписчикам, которые вот уже 8 лет помогают делать независимое телевидение и именно они станут главными героями предстоящего события. Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала. Вместе с годовым абонементом зрители также получат приглашение на День Дождения, где смогут окунуться в атмосферу любимого канала и пообщаться с его ведущими.Клуб Adrenaline Stadium. Начало в 19:00