Мечтаете увидеть Эльбрус, искупаться в Черном море, погулять по Фонтанке и попробовать настоящие венские
вафли? Тогда отправляйтесь
на майские праздники в увлекательное
путешествие и осуществите свою мечту.
Мечтаете увидеть Эльбрус, искупаться в Черном море, погулять по Фонтанке и попробовать настоящие венские
вафли? Тогда отправляйтесь
на майские праздники в увлекательное
путешествие и осуществите свою мечту.
Эксперты онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip эксклюзивно
для Dni.Ru сделали подборку направлений, куда авиабилеты в
период весенних каникул стоят совсем недорого*.
Санкт-Петербург, Россия
Средняя цена на
майские: 6145 рублей
Самая низкая цена:
30 апреля – 4 мая, 4400 рублей
Многие москвичи
уезжают на праздники в Петербург. Один из самых красивых городов мира не
перестает удивлять даже тех, кто бывает здесь часто. В мае в Санкт-Петербурге
уже снова разводят мосты, по каналам плавают кораблики, а по набережным можно
гулять до рассвета и не бояться замерзнуть.
Минск, Беларусь
Средняя цена на
майские: 9622 рубля
Самая низкая цена:
30 апреля – 5 мая, 6600 рублей
Минск – современный
и интересный город, в котором можно отлично провести выходные. Погуляйте по
улицам Верхнего города и по набережной реки Свислочь, зайдите в частную
художественную галерею “Дом картин”, которая напоминает лучшие европейские
галереи и оцените архитектуру Национальной библиотеки. Ее медиафасад включается
каждый день с заходом солнца. Днем со смотровой площадки библиотеки, которая
находится здесь на 23 этаже, прекрасно виден весь Минск.
Лейпциг, Германия
Средняя цена на
майские: 7800 рублей
Самая низкая цена:
7-11 мая, 6600 рублей
Лейпциг – старинный
немецкий город и самый крупный город Саксонии. Когда-то здесь жили Бах, Вагнер,
Мендельсон и Гете. Здесь останавливался во время своего путешествия по Европе
Петр I. В Лейпциге разбито множество парков, гулять в которых одно
удовольствие. Красивейшая архитектура города делает его камерным и сказочным.
Гюмри, Армения
Средняя цена на
майские: 10920 рублей
Самая низкая цена:
6-11 мая, 7200 рублей
Об Армении
складывают легенды. Это и вправду невероятно гостеприимная страна с добрейшими
местными жителями. Убедитесь в этом сами, проведя праздники в Гюмри, втором по
величине городе Армении. Старинные здания и церкви на фоне гор с заснеженными
пиками выглядят завораживающе.
Сочи, Россия
Средняя цена на
майские: 9313 рублей
Самая низкая цена:
30 апреля – 5 мая, 7500 рублей
Сочи – самый
многогранный курорт России: днем здесь можно купаться в море и гулять по
длинной обустроенной набережной, а вечером – уезжать в горы, чтобы на следующее
утро встречать рассвет уже рядом с горными вершинами. Кроме прекрасной природы
в Сочи есть все, что нужно для комфортного отдыха: скоростная трасса Адлер –
Красная поляна, пятизвездочные отели и лучшие общепиты от московских
рестораторов.
Берлин, Германия
Средняя цена на
майские: 15137 рублей
Самая низкая цена:
8-10 мая, 8200 рублей
В мае в Берлине уже
совсем тепло, поэтому гулять по городу можно целыми днями, прерываясь на обед и
чашечку кофе в модных кафе и ресторанах. Зайдите на Александрплац, пообедайте,
сидя на траве напротив Рейхстага, и загляните в Сады Мира в Марцане. Если вы
катаетесь на скейте или велосипеде, обязательно доберитесь до парка на
территории бывшего аэропорта Темпельхоф – здесь обожают проводить выходные и
местные жители.
Минеральные воды, Россия
Средняя цена на
майские: 10462 рублей
Самая низкая цена:
30 апреля – 10 мая, 8600 рублей
Минеральные воды –
уютный южный городок, но главное, что отсюда рукой подать до Эльбруса. Всего
2,5 часа на машине, и вы уже среди огромных заснеженных пятитысячников. Можете погулять у
подножий, а можете доехать на канатной дороге до высоты 3800 на самом Эльбрусе.
Виды, которые откроются вам, запомнятся на всю жизнь!
Кельн, Германия
Средняя цена на
майские: 11577 рублей
Самая низкая цена:
8-11 мая, 9500 рублей
Кельн – город
красивых храмов. Кроме известного Кельнского собора, потрясает воображение церковь
Св. Мартина, которая вписывается в общий архитектурный фасад города. Кельн
расположен на Рейне, по которому в теплое время года плавают кораблики.
Цветущий город рядом с прохладной водой реки – идеальная локация для весенних
выходных.
Вена, Австрия
Средняя цена на
майские: 18300 рублей
Самая низкая цена:
4-11 мая, 9600 рублей
Из Германии на
машине можно доехать до Австрии – заглянуть в музеи, погулять в парках и
посетить резиденцию императоров. Обычно накануне годовщины Победы во Второй
мировой войне в Вене проходят концерты и праздничные мероприятия.
Стамбул, Турция
Средняя цена на
майские: 16400 рублей
Самая низкая цена:
8-11 мая, 10100 рублей
Стамбул прекрасен в
любое время года, но весной особенно. Город еще не успел нагреться жарким
солнцем и туристов не слишком много – можно не торопясь гулять по старинным
улочкам, пробовать настоящий турецкий кофе в крошечных кафе и любоваться на
Босфор. Не забудьте взять с собой к проливу батон хлеба – местные чайки очень
любят получать лакомства
от туристов.
* Стоимость авиабилетов на момент подготовки материала.