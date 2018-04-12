Мечтаете увидеть Эльбрус, искупаться в Черном море, погулять по Фонтанке и попробовать настоящие венские вафли? Тогда отправляйтесь на майские праздники в увлекательное путешествие и осуществите свою мечту.

Мечтаете увидеть Эльбрус, искупаться в Черном море, погулять по Фонтанке и попробовать настоящие венскиевафли? Тогда отправляйтесьна майские праздники в увлекательноепутешествие и осуществите свою мечту.Эксперты онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip эксклюзивнодля Dni.Ru сделали подборку направлений, куда авиабилеты впериод весенних каникул стоят совсем недорого*.Санкт-Петербург, РоссияСредняя цена намайские: 6145 рублейСамая низкая цена:30 апреля – 4 мая, 4400 рублейМногие москвичиуезжают на праздники в Петербург. Один из самых красивых городов мира неперестает удивлять даже тех, кто бывает здесь часто. В мае в Санкт-Петербургеуже снова разводят мосты, по каналам плавают кораблики, а по набережным можногулять до рассвета и не бояться замерзнуть.Минск, БеларусьСредняя цена намайские: 9622 рубляСамая низкая цена:30 апреля – 5 мая, 6600 рублейМинск – современныйи интересный город, в котором можно отлично провести выходные. Погуляйте поулицам Верхнего города и по набережной реки Свислочь, зайдите в частнуюхудожественную галерею “Дом картин”, которая напоминает лучшие европейскиегалереи и оцените архитектуру Национальной библиотеки. Ее медиафасад включаетсякаждый день с заходом солнца. Днем со смотровой площадки библиотеки, котораянаходится здесь на 23 этаже, прекрасно виден весь Минск.Лейпциг, ГерманияСредняя цена намайские: 7800 рублейСамая низкая цена:7-11 мая, 6600 рублейЛейпциг – старинныйнемецкий город и самый крупный город Саксонии. Когда-то здесь жили Бах, Вагнер,Мендельсон и Гете. Здесь останавливался во время своего путешествия по ЕвропеПетр I. В Лейпциге разбито множество парков, гулять в которых одноудовольствие. Красивейшая архитектура города делает его камерным и сказочным.Гюмри, АрменияСредняя цена намайские: 10920 рублейСамая низкая цена:6-11 мая, 7200 рублейОб Армениискладывают легенды. Это и вправду невероятно гостеприимная страна с добрейшимиместными жителями. Убедитесь в этом сами, проведя праздники в Гюмри, втором повеличине городе Армении. Старинные здания и церкви на фоне гор с заснеженнымипиками выглядят завораживающе.Сочи, РоссияСредняя цена намайские: 9313 рублейСамая низкая цена:30 апреля – 5 мая, 7500 рублейСочи – самыймногогранный курорт России: днем здесь можно купаться в море и гулять подлинной обустроенной набережной, а вечером – уезжать в горы, чтобы на следующееутро встречать рассвет уже рядом с горными вершинами. Кроме прекрасной природыв Сочи есть все, что нужно для комфортного отдыха: скоростная трасса Адлер –Красная поляна, пятизвездочные отели и лучшие общепиты от московскихрестораторов.Берлин, ГерманияСредняя цена намайские: 15137 рублейСамая низкая цена:8-10 мая, 8200 рублейВ мае в Берлине ужесовсем тепло, поэтому гулять по городу можно целыми днями, прерываясь на обед ичашечку кофе в модных кафе и ресторанах. Зайдите на Александрплац, пообедайте,сидя на траве напротив Рейхстага, и загляните в Сады Мира в Марцане. Если выкатаетесь на скейте или велосипеде, обязательно доберитесь до парка натерритории бывшего аэропорта Темпельхоф – здесь обожают проводить выходные иместные жители.Минеральные воды, РоссияСредняя цена намайские: 10462 рублейСамая низкая цена:30 апреля – 10 мая, 8600 рублейМинеральные воды –уютный южный городок, но главное, что отсюда рукой подать до Эльбруса. Всего2,5 часа на машине, и вы уже среди огромных заснеженных пятитысячников. Можете погулять уподножий, а можете доехать на канатной дороге до высоты 3800 на самом Эльбрусе.Виды, которые откроются вам, запомнятся на всю жизнь!Кельн, ГерманияСредняя цена намайские: 11577 рублейСамая низкая цена:8-11 мая, 9500 рублейКельн – городкрасивых храмов. Кроме известного Кельнского собора, потрясает воображение церковьСв. Мартина, которая вписывается в общий архитектурный фасад города. Кельнрасположен на Рейне, по которому в теплое время года плавают кораблики.Цветущий город рядом с прохладной водой реки – идеальная локация для весеннихвыходных.Вена, АвстрияСредняя цена намайские: 18300 рублейСамая низкая цена:4-11 мая, 9600 рублейИз Германии намашине можно доехать до Австрии – заглянуть в музеи, погулять в парках ипосетить резиденцию императоров. Обычно накануне годовщины Победы во Второймировой войне в Вене проходят концерты и праздничные мероприятия.Стамбул, ТурцияСредняя цена намайские: 16400 рублейСамая низкая цена:8-11 мая, 10100 рублейСтамбул прекрасен влюбое время года, но весной особенно. Город еще не успел нагреться жаркимсолнцем и туристов не слишком много – можно не торопясь гулять по стариннымулочкам, пробовать настоящий турецкий кофе в крошечных кафе и любоваться наБосфор. Не забудьте взять с собой к проливу батон хлеба – местные чайки оченьлюбят получать лакомстваот туристов.* Стоимость авиабилетов на момент подготовки материала.