Компания Mazda устроит в России масштабный отзыв кроссоверов СХ-5 из-за возможных проблем с тормозами по причине коррозии.
<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-u-tysyach-mazda-cx-5-v-rossii-nashli-problemy-s-tormozami.html" target="_blank">У тысяч Mazda CX-5 в России нашли проблемы с тормозами</a> - Компания Mazda устроит в России масштабный отзыв кроссоверов СХ-5 из-за возможных проблем с тормозами по причине коррозии.
[url=http://33live.ru/novosti/12-04-2018-u-tysyach-mazda-cx-5-v-rossii-nashli-problemy-s-tormozami.html]У тысяч Mazda CX-5 в России нашли проблемы с тормозами[/url] - Компания Mazda устроит в России масштабный отзыв кроссоверов СХ-5 из-за возможных проблем с тормозами по причине коррозии.