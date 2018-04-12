Миссия Организации по запрещению химоружия начнёт работу в Сирии 14 апреля. Как заявили в организации, эксперты — уже в пути. О ситуации в Сирии говорил и Дональд Трамп. Президент США написал в Twitter, что никогда не уточнял сроки готовящегося ракетного удара по арабской республике. Чёткой стратегии по Сирии нет и у союзников Вашингтона.

Миссия Организации по запрещению химоружия начнёт работу в Сирии 14 апреля. Как заявили в организации, эксперты — уже в пути. О ситуации в Сирии говорил и Дональд Трамп. Президент США написал в Twitter, что никогда не уточнял сроки готовящегося ракетного удара по арабской республике. Чёткой стратегии по Сирии нет и у союзников Вашингтона.С момента резкого обострения ситуации вокруг Сирии Дональд Трамп впервые сделал заявление перед камерами.Обтекаемые формулировки подтверждают, что Белый дом балансирует и тянет с решением. Об изменившемся настроении хозяина Белого дома мир вновь узнал из его твита, когда в Америке была глубокая ночь.В эфирах американских телеканалов, уже предвкушавших очередную маленькую победоносную войну на Ближнем востоке, чувствуется замешательство, и даже разочарование."Срочная новость: президент Трамп только что написал в своем Twitter кое-что интересное о кризисе в Сирии: "Я никогда не говорил когда произойдет атака на Сирию". Помнится, только вчера он сказал России о том, что "они уже идут", — сообщил ведущий телеканала CNN."Я думаю, заявления Трампа вчера и сегодня говорят о том, что он находится в полном замешательстве по поводу целей, которые США преследуют в Сирии. Освободить Сирию и Ирак от ИГИЛ (запрещена в РФ) — это один вариант. Является ли целью нанести удары в ответ на химическую атаку? Это уже означает гуманитарное вторжение. И наконец, сейчас в Белом доме обсуждают вариант поставить целью объекты режима Асада. А это уже совсем противоположная цель", — заявил эксперт.Нарушилась и стройность обвинений — то что в городе Дума было применено химоружие и это без сомнения сделал Асад. Сегодня глава Пентагона абсолютно серьезно заявил, что делает выводы на основе данных из соцсетей."Было несколько подобных атак. Во многих случаях, из-за того, что у нас нет там войск, нет наземной операции, я не могу вам сказать, что у нас есть доказательства. Но у нас есть достаточно сообщений в СМИ и социальных сетях, которые указывают на то, что был применён хлор или зарин", — отметил министр обороны США генерал Джеймс Мэттис.Бывший директор ЦРУ а ныне кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео на слушаниях призвал Сирию несостоявшимся государством и призвал к более жестким действиям против Дамаска. На отношения с Россией у будущего главы американской дипломатии взгляд традиционный для нынешнего Вашингтона."Я никому не уступаю в плане своих взглядов на угрозу, которую Россия представляет Америке. И если моя кандидатура будет утверждена, то, позвольте мне вас заверить, нынешняя американская администрация продолжит, как она это делала на протяжении последних 15 месяцев, предпринимать подлинные действия, чтобы давать отпор Москве, чтобы перезагрузить отношения сдерживания применительно к России", — заявил он.По поводу ситуации в Сирии европейские союзники далеки от единства.Когда Трамп обещал запустить умные ракеты, британский премьер Тереза Мэй отмалчивалась, якобы запросила больше доказательств химатаки. Теперь же, когда кризис немного отступил и на место выехали эксперты Организации по запрещению химоружия — Мэй демонстрирует готовность броситься в атаку. Источники в правительстве сообщили, что британские самолеты на Кипре, подлодки и корабли приведены в полную готовность. Бомбить Сирию Мэй готова даже без санкции парламента Великобритании.Ангела Меркель категорично заявила, что Германия участия в ударах по Сирии принимать не будет. Франция с решительными шагами тоже не спешит.Ситуацию в Сирии на закрытых консультациях вновь обсудят 12 апреля в Совбезе. Это говорит в пользу того, что дипломатическое решение все еще может быть найдено.