Председатель Совета народных депутатов
Кузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу
Бухтоярову. Бывший губернатор региона просит защитить его честь
и достоинство.
Председатель Совета народных депутатов
Кузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу
Бухтоярову. Бывший губернатор региона просит защитить его честь
и достоинство.
Тулеев Экс-губернатор отмечает, что в Сети стало появляться
много оскорблений, лжи и дезинформации. В частности, чиновник имеет в виду
новость о несметных богатствах Тулеева, а также о том, что он владеет
"целым городом".
Поскольку СМИ публикуют фото и видео
"владений" Тулеева, экс-глава региона попросил прокуратуру проверить его доходы
и расходы, а также то, соответствует ли распространяемая
в СМИ информация действительности, сообщает сайт Кемеровского
областного Совета народных депутатов. Аман Тулеев уверен, что материалы такого содержания носят
резко негативный характер, дезинформируют население, а также морально унижают чиновника
и членов его семьи.
Напомним,
доходы Амана Тулеева в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 4,4% – до
5 420 118 рублей. Согласно декларации, на его имя открыты два личных счета в
банках России на сумму 971 763 рублей.
Ранее по поводу избрания Тулеева на пост спикера заксобрания Кемеровской области высказался актер Станислав Садальский. "Ты его в дверь – он в окно!", – написал артист в своем микроблоге.
Экс-губернатора
Кемеровской области 10 апреля выбрали председателем Совета народных депутатов региона. Ранее
Тулеев подал в отставку с поста губернатора после
трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок. Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева,
назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея
Цивилева.