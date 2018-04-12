Председатель Совета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову. Бывший губернатор региона просит защитить его честь и достоинство.

Председатель Совета народных депутатовКузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области ПавлуБухтоярову. Бывший губернатор региона просит защитить его честьи достоинство.Тулеев Экс-губернатор отмечает, что в Сети стало появлятьсямного оскорблений, лжи и дезинформации. В частности, чиновник имеет в видуновость о несметных богатствах Тулеева, а также о том, что он владеет"целым городом".Поскольку СМИ публикуют фото и видео"владений" Тулеева, экс-глава региона попросил прокуратуру проверить его доходыи расходы, а также то, соответствует ли распространяемаяв СМИ информация действительности, сообщает сайт Кемеровскогообластного Совета народных депутатов. Аман Тулеев уверен, что материалы такого содержания носятрезко негативный характер, дезинформируют население, а также морально унижают чиновникаи членов его семьи.Напомним,доходы Амана Тулеева в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 4,4% – до5 420 118 рублей. Согласно декларации, на его имя открыты два личных счета вбанках России на сумму 971 763 рублей.Ранее по поводу избрания Тулеева на пост спикера заксобрания Кемеровской области высказался актер Станислав Садальский. "Ты его в дверь – он в окно!", – написал артист в своем микроблоге.Экс-губернатораКемеровской области 10 апреля выбрали председателем Совета народных депутатов региона. РанееТулеев подал в отставку с поста губернатора послетрагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок. Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева,назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора СергеяЦивилева.