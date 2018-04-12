Жители Пуэрто-Рико, включая столицу Сан-Хуан, столкнулись с масштабным отключением электричества после того, как упавшее дерево повредило линию электропередачи. Перебои с электроснабжением возникли и в нескольких других населенных пунктах.

Жители Пуэрто-Рико, включая столицу Сан-Хуан, столкнулись с масштабным отключением электричества после того, как упавшее дерево повредило линию электропередачи. Перебои с электроснабжением возникли и в нескольких других населенных пунктах.По словам мэра Сан-Хуана Кармен Юлин, отключенным от электроэнергии оказались примерно 700 тысяч человек.Как уточняет "Интерфакс", на восстановление подачи электричества уйдет до 16 часов.