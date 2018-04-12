Обвинение в совершении пяти краж из дачных домов предъявлено уроженцу республики Коми.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца республики Коми. Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в период с октября 2017 по февраль текущего года обвиняемый совершал кражи из дачных домов, расположенных в садоводческих товариществах Александровского района. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 38 000 рублей.Злоумышленник был задержан в середине февраля текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц районного центра. В рюкзаке, находящемся при задержанном, были обнаружены телевизор, цифровая приставка, фотоаппарат и пульты дистанционного управления. Объяснить, откуда у него данное имущество, задержанный не смог.В ходе проверки по имеющимся базам данных полицейские установили, что 38-летний уроженец республики Коми ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.Полицейскими собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению пяти краж на территории Александровского района.Фигурант свою вину полностью признал.Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.