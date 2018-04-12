По данным следствия, с октября 2017 по февраль текущего года уроженец республики Коми проникал в дачные дома, откуда похищал ценное имущество.

В Александровском районе перед судом предстанет дачный вор. По данным следствия, с октября 2017 по февраль текущего года уроженец республики Коми проникал в дачные дома, откуда похищал ценное имущество. Общая сумма ущерба превысила 38 000 рублей. На его счету порядка 5 краж. Задержать преступника удалось с поличным на одной из улиц районного центра. При нем были обнаружены краденые телевизор, цифровая приставка, фотоаппарат и пульты дистанционного управления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.