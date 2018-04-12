В испанской Барселоне грузовик совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, пострадали семь человек. Установлено, что у автомобиля отказали тормоза. Причины и обстоятельства ДТП расследует полиция.

В испанской Барселоне грузовик совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, пострадали семь человек. Установлено, что у автомобиля отказали тормоза.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, среди пострадавших — девочка 11 лет и мальчик 13 лет, а также мотоциклист и сам водитель грузовика. Пятерых пострадавших доставили в больницы, а еще два человека получили необходимую помощь на месте. Причины и обстоятельства ДТП расследует полиция.