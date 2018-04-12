В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину после того, как он сбыл несколько государственных и юбилейных наград...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в сбыте государственных и юбилейных наград.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину после того, как он сбыл награды сотруднику полиции, действовавшему под видом покупателя.Как было установлено, мужчина сбыл подлинные награды СССР: орден Отечественной войны II степени; три медали «Ветеран труда»; юбилейную медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; юбилейную медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; юбилейную медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законных владельцев наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61