Злоумышленник похищал имущество посетителей в местах общественного питания . Общий ущерб превысил 50 тысяч рублей...

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов в точках общепита.В дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье поступило несколько заявлений от граждан о кражах из мест общественного питания.Как рассказал один из потерпевших, 22-летний молодой человек, неизвестный похитил из его куртки, висящей на вешалке, мобильный телефон. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.Еще одна потерпевшая, 27-летняя москвичка, рассказала, что, выйдя из помещения ресторана, она обнаружила пропажу своего телефона. Материальный ущерб около 37 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы.По данным фактам следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мер, направленных на установление причастности подозреваемого к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61