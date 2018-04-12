Сегодня отмечается День космонавтики. 57 лет назад Юрий Гагарин первым в мире совершил полет на советском космическом корабле Восток-1. В связи с этим Минобороны России рассекретило некоторые архивные документы, посвященные Гагарину.
Сегодня отмечается День космонавтики. 57 лет назад Юрий Гагарин первым в мире совершил полет на советском космическом корабле Восток-1. В связи с этим Минобороны России рассекретило некоторые архивные документы, посвященные Гагарину.
Нельзя сказать, что рассекреченные документы содержат какую бы то ни было неожиданную информацию, однако людям, интересующимся биографией первого космонавта, может быть любопытно с ними ознакомиться, - пишет
. В частности, министерство представлена служебная характеристика на старшего лейтенанта Гагарина во время его пребывания в Центре подготовки космонавтов.
Отмечать 12 апреля как национальный праздник предложил Герман Титов, второй в истории человек на орбите Земли и дублёр Гагарина. С таким обращением космонавт обратился в ЦК КПСС 26 марта 1962 года. В 2011 году по решению 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было решено отмечать 12 апреля как Международный день полёта человека в космос.
В этом году с Днём космонавтики россиян поздравили, в том числе, находящиеся сейчас на Международной космической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Космонавты отметили, что отмечать этот день на борту МКС, которой скоро исполнится 20 лет — особая честь для них.
Довольно необычным образом праздник отметили уличные художники Санкт-Петербурга — ко Дню космонавтики они создали граффити с британским физиком Стивеном Хокингом. По мнению авторов проекта, учёный имеет непосредственное отношение к празднику, поскольку занимался изучением космоса и верил, что человечество достигнет звёзд.
По нынешним оценкам вероятность благополучного исхода полёта Юрия Гагарина составляла всего 46 процентов. Стремясь организовать первый полёт человека в космос как можно быстрее, конструкторы отказались от некоторых элементов космического корабля, призванных обеспечить дополнительную безопасность для космонавта, в том числе системы аварийного спасения на старте, системы мягкой посадки корабля и дублирующая тормозная установка. Недавно главный научный сотрудник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Владимир Ярополов в интервью МК рассказал, что не было наверняка известно, как пребывание в космосе может сказаться на психике человека. На случай странных действий космонавта был предусмотрен вариант автоматического закрытия скафандра и фиксации космонавта в кресле.