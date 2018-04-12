Сегодня отмечается День космонавтики. 57 лет назад Юрий Гагарин первым в мире совершил полет на советском космическом корабле Восток-1. В связи с этим Минобороны России рассекретило некоторые архивные документы, посвященные Гагарину.

Сегодня отмечается День космонавтики. 57 лет назад Юрий Гагарин первым в мире совершил полет на советском космическом корабле Восток-1. В связи с этим Минобороны России рассекретило некоторые архивные документы, посвященные Гагарину.Нельзя сказать, что рассекреченные документы содержат какую бы то ни было неожиданную информацию, однако людям, интересующимся биографией первого космонавта, может быть любопытно с ними ознакомиться, - пишет. В частности, министерство представлена служебная характеристика на старшего лейтенанта Гагарина во время его пребывания в Центре подготовки космонавтов.Отмечать 12 апреля как национальный праздник предложил Герман Титов, второй в истории человек на орбите Земли и дублёр Гагарина. С таким обращением космонавт обратился в ЦК КПСС 26 марта 1962 года. В 2011 году по решению 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было решено отмечать 12 апреля как Международный день полёта человека в космос.В этом году с Днём космонавтики россиян поздравили, в том числе, находящиеся сейчас на Международной космической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Космонавты отметили, что отмечать этот день на борту МКС, которой скоро исполнится 20 лет — особая честь для них.Довольно необычным образом праздник отметили уличные художники Санкт-Петербурга — ко Дню космонавтики они создали граффити с британским физиком Стивеном Хокингом. По мнению авторов проекта, учёный имеет непосредственное отношение к празднику, поскольку занимался изучением космоса и верил, что человечество достигнет звёзд.По нынешним оценкам вероятность благополучного исхода полёта Юрия Гагарина составляла всего 46 процентов. Стремясь организовать первый полёт человека в космос как можно быстрее, конструкторы отказались от некоторых элементов космического корабля, призванных обеспечить дополнительную безопасность для космонавта, в том числе системы аварийного спасения на старте, системы мягкой посадки корабля и дублирующая тормозная установка. Недавно главный научный сотрудник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Владимир Ярополов в интервью МК рассказал, что не было наверняка известно, как пребывание в космосе может сказаться на психике человека. На случай странных действий космонавта был предусмотрен вариант автоматического закрытия скафандра и фиксации космонавта в кресле.