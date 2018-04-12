Кафедра этнополитологии откроется в МГУ. Об этом договорились ректор Московского госуниверситета имени Ломоносова Виктор Садовничий и замглавы Администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

Кафедра этнополитологии откроется в МГУ. Об этом договорились ректор Московского госуниверситета имени Ломоносова Виктор Садовничий и замглавы Администрации президента России Магомедсалам Магомедов.Работа кафедры этнополитологии позволит и дальше совершенствовать и развивать систему подготовки кадров в сфере государственной национальной политики на базе одного из старейших и крупнейших университетов России, поясняется на сайте Кремля. Новая кафедра будет образована на факультете политологии МГУ, сообщает РИА Новости.Рекомендации по практическим и теоретическим проблемам этнополитики были приняты после того, как Магомедсалам Магомедов и Виктор Садовничий поучаствовали во всероссийской научной конференции "Этнополитика в современной России: актуальные проблемы и решения". Конференция была посвящена 70-летию со дня рождения доктора политических наук, члена президиума Совета по межнациональным отношениям Владимира Зорина.