Фитнес-клуб UNIVERSE приглашает отметить свой День
Рождения. Насыщенная программа и яркий праздник ждет всех гостей
14 апреля.
Фитнес-клуб UNIVERSE приглашает отметить свой День
Рождения. Насыщенная программа и яркий праздник ждет всех гостей
14 апреля.
Уже на входе будут создавать настроение очаровательные черлидерши в нарядах черно-желтых корпоративных цветов. Показательные номера от красавиц зарядят энергетикой и создадут настроение вечера.
С самого начала праздника музыкальное настроение обеспечат резиденты
лучших ночных заведений столицы. Первым за вертушками раздавать порцию
танцевальной музыки будет диджей с самыми большими бицепсами – DJ York – R’n’B
Dj #1 в России. Хедлайнером вечера станет самая красивая девушка диджей в мире,
Мисс Россия и участница Мисс Вселенная – DJ Olesia Bond. За атмосферу отвечает ведущий вечера – шоумен Глеб
Назаренко.
Зажигательные танцы от ярких go-go ladies клуба МИКС не
дадут гостям скучать и раскачают во время вечеринки под жаркий DJ-сет.
Вместо обычной фотозоны участников праздника ждет мобильная
студия с хромакеем, профессиональной техникой, светом, реквизитом и
ассистентами, которые сделают для любого гостя в считанные минуты фото на пресс
воле, посреди Вселенной, или на обложке глянцевого журнала Universe Magazine.
Легкие закуски, канапе, фрукты и напитки порадуют
посетителей праздника, а главное – каждый сможет стать участником розыгрыша, в
котором можно выиграть карты фитнес-клуба, спортивную одежду и подарки от
партнеров. Кульминационный момент вечера – вкусный протеиновый торт.
Сбор гостей: 18.00
Начало программы: 19.00