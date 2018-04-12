Фитнес-клуб UNIVERSE приглашает отметить свой День Рождения. Насыщенная программа и яркий праздник ждет всех гостей 14 апреля.

Фитнес-клуб UNIVERSE приглашает отметить свой ДеньРождения. Насыщенная программа и яркий праздник ждет всех гостей14 апреля.Уже на входе будут создавать настроение очаровательные черлидерши в нарядах черно-желтых корпоративных цветов. Показательные номера от красавиц зарядят энергетикой и создадут настроение вечера.С самого начала праздника музыкальное настроение обеспечат резидентылучших ночных заведений столицы. Первым за вертушками раздавать порциютанцевальной музыки будет диджей с самыми большими бицепсами – DJ York – R’n’BDj #1 в России. Хедлайнером вечера станет самая красивая девушка диджей в мире,Мисс Россия и участница Мисс Вселенная – DJ Olesia Bond. За атмосферу отвечает ведущий вечера – шоумен ГлебНазаренко.Зажигательные танцы от ярких go-go ladies клуба МИКС недадут гостям скучать и раскачают во время вечеринки под жаркий DJ-сет.Вместо обычной фотозоны участников праздника ждет мобильнаястудия с хромакеем, профессиональной техникой, светом, реквизитом иассистентами, которые сделают для любого гостя в считанные минуты фото на прессволе, посреди Вселенной, или на обложке глянцевого журнала Universe Magazine.Легкие закуски, канапе, фрукты и напитки порадуютпосетителей праздника, а главное – каждый сможет стать участником розыгрыша, вкотором можно выиграть карты фитнес-клуба, спортивную одежду и подарки отпартнеров. Кульминационный момент вечера – вкусный протеиновый торт.Сбор гостей: 18.00Начало программы: 19.00