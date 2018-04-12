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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-v-pochte-rossii-ne-lyubyat-narodnoe-tvorchestvo.html" target="_blank">В «Почте России» не любят народное творчество?</a> - Когда деловая переписка не доходит до места назначения. Сотрудники Областного центра народного творчества возмущены работой Почты России. А именно способом доставки корреспонденции. Он, действительно, удивляет. Какие-то письма оказываются по другим адресам, а какие-то и вовсе кладут у порога. Хотя почтовый ящик на входе имеется. За что сотрудники Почты России невзлюбили Областной центр народного творчества? Разбирался Никита Королёв.