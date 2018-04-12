Совместно проверив золото в ломбарде, потерпевший заплатил мужчине 20 тысяч рублей, после чего снова зашел в ломбард, где ему сообщили, что золото не настоящее...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве под видом продажи ювелирных изделий.В отдел полиции поступило сообщение от молодого человека о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что на Хорошевском шоссе неизвестный предложил ему купить золотые изделия. Совместно проверив золото в ломбарде, потерпевший заплатил мужчине 20 тысяч рублей, после чего снова зашел в ломбард, где ему сообщили, что золото ненастоящее.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник предложил потерпевшему проверить золотые украшения на их подлинность в ближайшем ломбарде, где предъявил настоящие изделия, после чего поменял их на поддельные.Следственным отделом ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по САО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 601-00-08 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29