Обстановка в сирийской Восточной Гуте стабилизируется, в город Дума уже вернулись 250 мирных жителей.

Обстановка в сирийской Восточной Гуте стабилизируется, в город Дума уже вернулись 250 мирных жителей.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.Он подчеркнул, что боевые действия в городе не ведутся, жители начинают восстанавливать мирную жизнь.Для восстановления порядка в думе приступили к несению службы подразделения российской военной полиции. Оборудованы блокпосты.Генерал отметил, что, несмотря на объявленный в Сирии режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток фиксировал случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа.Под контролем российского центра из Думы завершается вывод оставшейся части экстремистов и членов их семей. За минувшие сутки город покинул 1521 боевик и члены их семей и на 40 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирии переправлены на север провинции Алеппо.При этом боевики сдали представителям центра 6 единиц вооружения, 3 тысячи боеприпасов, 5 ручных гранат и 31 радиостанцию.Всего же с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты организован выход 166 644 человек.Представители западных стран утверждают, что 7 апреля правительственные войска применили против жителей Думы химическое оружие. Дамаск и Москва не подтверждают эту информацию.