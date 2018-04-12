В связи с переходом на летнюю форму одежды в Управлении ГИБДД по г. Москве состоялся строевой смотр

В связи с переходом на летнюю форму одежды в Управлении ГИБДД по г. Москве состоялся строевой смотр.Руководители проверили форменное обмундирование и снаряжение личного состава.В ходе смотра начальники отделов проверили наличие жетонов, нагрудных знаков, служебных удостоверений. Особое внимание было обращено на внешний вид и соблюдение требований приказа, регламентирующего ношение форменного обмундирования.Сотрудники Госавтоинспекции показали полную готовность к переходу на летнюю форму одежды.