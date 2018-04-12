Местный житель увидел в коридоре своей квартиры мужчину, пытавшегося похитить из тумбочки денежные средства и предпринявшего попытку скрыться, однако был удержан хозяином квартиры до приезда полицейских...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки благодаря местному жителю задержали 29-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств из квартиры.В отдел полиции поступило сообщение от 67-летней женщины о краже. Потерпевшая сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру, расположенную на Проспекте Вернадского, и похитил денежные средства из тумбочки в коридоре. Услышав подозрительные звуки, сын заявительницы вышел в коридор. Злоумышленник, увидев хозяина квартиры, попытался скрыться, однако мужчине удалость догнать подозреваемого и удержать до приезда сотрудников полиции.Благодаря решительным действиям молодого человека злоумышленник был задержан. Им оказался 29-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник воспользовался незапертой дверью и проник в квартиру.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93