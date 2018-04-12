По итогам заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя сделал ряд важных заявлений, касающихся ситуации в Сирии и возможных действий США в отношении Арабской республики.

По итогам заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя сделал ряд важных заявлений, касающихся ситуации в Сирии и возможных действий США в отношении Арабской республики.Россия надеется, что в ситуации вокруг Сирии не будет точки невозврата, а США и союзники воздержатся от односторонних действий, сказал российский дипломат.Он отметил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением Устава ООН.В этой ситуации Россия выступает за проведение открытого заседания по ситуации в Сирии с участием генсека ООН. РФ также предлагает помощь в обеспечении безопасности экспертов ОЗХО.Ранее сегодня сообщалось, что специалисты Организации по запрещению химического оружия приступят к работе на месте предполагаемой химической атаки 14 апреля.Ряд неправительственных организаций, в том числе "белые каски, утверждают, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте правительственными войсками было применено химическое оружие. МИД России назвал эту информацию "вбросом", а Минобороны РФ заявило, что военные специалисты обследовали Думу и не нашли там следов химоружия.