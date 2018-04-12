Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по докладу ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по инциденту с отравлением Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по докладу ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по инциденту с отравлением Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.Как сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на постпредство Великобритании при ООН, такое заседание может состояться уже на следующей неделе.Ранее стало известно, что ОЗХО завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании. Эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок". В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако, не приводится его название и состав.Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта неизвестным веществом. Лондон обвинил в причастности к этому инциденту Москву. Россия все обвинения отрицает. На днях Юлия Скрипаль была выписана из больницы.