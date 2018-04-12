Вернулись с наградами первенства России. Владимирские спортсмены участвовали в турнире по гиревому спорту среди ветеранов. Он проходил в Чебоксарах. На троих Александр Чураков, Дмитрий Пономарёв и Владимир Михеев завоевали сразу 4 медали: два золота, одно серебро и брозну.

Вернулись с наградами первенства России. Владимирские спортсмены участвовали в турнире по гиревому спорту среди ветеранов. Он проходил в Чебоксарах. На троих Александр Чураков, Дмитрий Пономарёв и Владимир Михеев завоевали сразу 4 медали: два золота, одно "серебро" и "брозну". Кстати, 2 первых места в разных дисциплинах занял один атлет - Александр Чураков.