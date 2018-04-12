Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров прокомментировал новые нападки на российский спорт. По мнению функционера, в них опять прослеживается деятельность главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченкова.

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров прокомментировал новые нападки на российский спорт. По мнению функционера, в них опять прослеживается деятельность главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченкова."Обвинения в сторону России является новой инициативой со стороны Родченкова, – приводит слова Майгурова ТАСС. – Январское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое оправдало российских спортсменов, уже дало понять, как следует воспринимать свидетельства Родченкова. Кроме того, и время для новой атаки выбрано не случайно – во время смены руководства в IBU противники Бессеберга стараются выгодно использовать этот период. Мы остаемся на связи с представителями организации, ведь дело касается российского биатлона".Напомним, что ранее стало известно о подозрениях главы IBU Андреаса Бессеберга в получении взятки и дальнейшем сокрытии фактов нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Также в открытом австрийскими органами расследовании фигурирует имя генерального секретаря Николь Реш. Бессеберг ушел во временную отставку, Реш была отстранена от своих обязанностей.