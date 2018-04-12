Певица Виктория Дайнеко безуспешно пытается набрать вес. Из-за
проблем со здоровьем красотка стремительно худеет.
Певица Виктория Дайнеко безуспешно пытается набрать вес. Из-за
проблем со здоровьем красотка стремительно худеет.
"Снова 48,8. Снова попытки вернуть 52-54. С глютеновой
непереносимостью проблема не похудеть, а набрать вес!" – написала Виктория Дайнеко в "сторис" своего
Instagram.
Поклонники не раз замечали, нездоровую худобу певицы. В
последнее время под ее постами в соцсетях заботливые фолловеры постоянно говорят о ее внешности.
"Ты похудела?", "Худенькая
какая!", "Ой худая какая", "Виктория ты очень сильно похудела", "Покормите
ее кто нибудь,пожалуйста!", "Боже,че такая худая ты куда делась?",
"Срочно откормить !", "Надо подкачать попец, ну или поесть побольше", – комментируют
ее снимки взволнованные поклонники.
Несколько лет назад Виктория Дайнеко впервые стала мамой – у
нее родилась дочка. После беременности артистка быстро вернула прежние формы и
может похвастаться стройной фигурой. Сама Виктория не слишком довольна своим
внешним видом и мечтает набрать вес. Из-за глютеновой непереносимости (целиакии) Дайнеко
сильно худеет, сообщает .
Добавим, что недавний скандал с участием бывшего супруга
точно не добавил здоровья поющей брюнетке. Как писали Dni.Ru, сейчас Виктория хочет поскорее забыть неудачный брак и жить счастливо, но уже как свободная
женщина. Ранее Дмитрий Клейман дал интервью, в котором признался, что решился
на развод, не стерпев унижений супруги.
В свою очередь Виктория призналась, что "защищала себя
и свою дочь от домашнего и психологического насилия". Ей пришлось расстаться
с супругом, потому что он якобы поднимал на нее руку.