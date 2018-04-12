Певица Виктория Дайнеко безуспешно пытается набрать вес. Из-за проблем со здоровьем красотка стремительно худеет.

Певица Виктория Дайнеко безуспешно пытается набрать вес. Из-запроблем со здоровьем красотка стремительно худеет."Снова 48,8. Снова попытки вернуть 52-54. С глютеновойнепереносимостью проблема не похудеть, а набрать вес!" – написала Виктория Дайнеко в "сторис" своегоInstagram.Поклонники не раз замечали, нездоровую худобу певицы. Впоследнее время под ее постами в соцсетях заботливые фолловеры постоянно говорят о ее внешности."Ты похудела?", "Худенькаякакая!", "Ой худая какая", "Виктория ты очень сильно похудела", "Покормитеее кто нибудь,пожалуйста!", "Боже,че такая худая ты куда делась?","Срочно откормить !", "Надо подкачать попец, ну или поесть побольше", – комментируютее снимки взволнованные поклонники.Несколько лет назад Виктория Дайнеко впервые стала мамой – унее родилась дочка. После беременности артистка быстро вернула прежние формы иможет похвастаться стройной фигурой. Сама Виктория не слишком довольна своимвнешним видом и мечтает набрать вес. Из-за глютеновой непереносимости (целиакии) Дайнекосильно худеет, сообщает .Добавим, что недавний скандал с участием бывшего супругаточно не добавил здоровья поющей брюнетке. Как писали Dni.Ru, сейчас Виктория хочет поскорее забыть неудачный брак и жить счастливо, но уже как свободнаяженщина. Ранее Дмитрий Клейман дал интервью, в котором признался, что решилсяна развод, не стерпев унижений супруги.В свою очередь Виктория призналась, что "защищала себяи свою дочь от домашнего и психологического насилия". Ей пришлось расстатьсяс супругом, потому что он якобы поднимал на нее руку.