«Старший лейтенант полиции Илья Еськин, проявил решительность и отвагу при спасении ребенка на пожаре», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о награждении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Орское» Оренбургской области старшего лейтенанта полиции Ильи Еськина, проявившего решительность и отвагу при спасении ребенка на пожаре, ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.3 марта в городе Орске Оренбургской области к находящемуся на службе полицейскому подбежала молодая женщина, которая сообщила, что в ее квартире начался пожар, и там остались две малолетние дочери.Илья Еськин вбежал в подъезд жилого дома, где встретил мужчину с 2-летней девочкой на руках. Второго ребенка в квартире тот найти не смог.Войдя в горящее помещение, инспектор ДПС, несмотря на густой дым, сумел обнаружить спрятавшуюся за одним из предметов мебели 4-летнюю девочку, вынес ее из здания и передал матери.Поскольку на улице был мороз, сотрудник полиции вернулся и успел забрать из квартиры верхнюю одежду.Прибывшими медицинскими работниками дети с отравлением продуктами горения были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.«Министром подписан приказ о награждении отличившегося сотрудника», - добавила Ирина Волк.